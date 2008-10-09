Доработать дизайн

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок288 просмотров

Нужно доработать дизаин:

Поисковое меню перенести вправо

Страны сделать просто спискои и оформить иначе

Список регионов появляется вверху, когда нажимаешь на страну

Под списком - описание страны.

Далее флешка с регионами (есть готовая)

Список регионов лучше горизонтально

Далее ссылка все объекты.

Поле cпецпредложениня справа под поисковым меню

На поисковом меню добавить поиск по ценам (через select)

Слева внизу добавить 2 баннера

+ счетчик внизу

Нужно 2 страницы: страна и регион.

Исходный сайт atrealty.vag06.ru

.PSD здесь: d.9998494.ru/psd.rar

Нужен только .psd без верстки.

+ есть заказ на дизаин другого сайта

17 лет назад
9998494
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

-IG-
37 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Работает быстро и адекватно.
Хороший заказчик, четкие требования, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, всем рекомендую)

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-IG-
37 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад

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