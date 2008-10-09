# Исходя из представленной предыдущей работы, описал еще более развернуто. Нужен класс в дизайне, а не поделки 19-летнего! # Первая часть оплаты будет только по предоставлению первых набросков дизайна первой страницы, можно в ...
Доработать дизайн
Нужно доработать дизаин:
Поисковое меню перенести вправо
Страны сделать просто спискои и оформить иначе
Список регионов появляется вверху, когда нажимаешь на страну
Под списком - описание страны.
Далее флешка с регионами (есть готовая)
Список регионов лучше горизонтально
Далее ссылка все объекты.
Поле cпецпредложениня справа под поисковым меню
На поисковом меню добавить поиск по ценам (через select)
Слева внизу добавить 2 баннера
+ счетчик внизу
Нужно 2 страницы: страна и регион.
Исходный сайт atrealty.vag06.ru
.PSD здесь: d.9998494.ru/psd.rar
Нужен только .psd без верстки.
+ есть заказ на дизаин другого сайта
Выбранный исполнитель
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