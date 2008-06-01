Срочно нужен сайт-шаблон

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Закрыт34 заявки391 просмотр

Срочно требуется изготовить сайт шаблон!!!

тематика "компьютерная помощь" + нарисовать логотип!!!

логотип уже разработан, требуется только нарисовать....

1.Стоимость???

2.сроки???

3.и как произвести оплату?!?

Спасибо.

17 лет назад
high-tech
Дмитрий 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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