Нужно придумать и создать в фотошопе или иллюстраторе логотип для сайта http://magicclub.su/ Логотип будет находиться в левом верхнем углу форума на месте логотипа Invision Power Board. По ...
Новый дизайн для сайта
Нужен новый дизайн для сайта, или передать уже имеющийся. сайт в системе ucoz
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