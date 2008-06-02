Дизайн Сайта + Верстка. Продажа шин.

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Доброго времени суток!

Трубуется

- нарисовать дизайн главной строницы сайта компании, которая занимается оптовой продажей шин марки Sportiva;

- отверстать (необходимо корректное отображение в IE 6.0, 7.0, Firefox, Opera).

Логотип и цветовая палитра есть.

Моё предложение - 3000 руб.

Срок - наброски к утру этой пт. (6 июня), остальная доработка ещё ~неделю.

Кто заинтересовался - пишите:

Виталий

e-mail: [email protected]

или в личку, или как сообщение на форуме.

Подробное ТЗ вышлю на Вашу почту.

Работаю по следующей схеме: что-то типа тендора... тем, кого заинтересовало это предложение, высылаю на почту ТЗ. Вы рисуете. К утру ПТ присылаете первые наброски. С понравившимся макетом мы продолжаем работать. Чтобы всё было по честному - остальным высылаю макет победителя.

Кого заинтерисовало - пишите. Рад работать со всеми!