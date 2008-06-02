Дизайн и верстка сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки474 просмотра

ТЗ сайта :

Главная страница

Состоит из нескольких элементов :

About Us

Products

Trials

Championship

Materials

Payment Methods

FAQ

Contacts

About us – страница про нас, в виде текста и дизайнерских элементов

Products – страница со списком продуктов, добавляемых в админке. Отображение в виде бокса, краткого описания, кнопки «More..» или вроде того. Сами продукты добавляются в админке.

Trials – список доступных демо версий, отображаемых в виде названий продуктов, описания и кнопки download.

Championship – раздел, в котором отображается статистика продуктов. Сортировка МЕСТ происходит по критерию, задаваемому в админке

Materials – техническая страница разнообразных материалов по тематике сайта, добавляемых в админке

Payment Methods – отображаются способы оплаты в виде картинки платежной системы, описании оплаты по ней, добавляются через админку

FAQ, Contacts - понятно

17 лет назад
loknar
Igor 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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