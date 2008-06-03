Разработка развлекательного проекта

Нужно разработать проект развлекательной направленности. Тематика сайта - игры про пиратов. Срок на разработку - 30 дней. Нужно разработать дизайн, сверстать его и заполнить все страницы (тексты я выдам). Страниц 30-50 + форум и фотогалерея. Форум нужно связать с сайтом, в фотогалерею только интегрировать дизайн. Все авторские права на разработку будут сохранены. Вот пример - http://www.corsairs-harbour.ru/.

Не важно кто будет работать, студия или фрилансер, главное, чтобы было качественно и все как надо. Сайт нужно разработать на CMS. Движок я предоставлю, скорее всего это будет NetCat, так что умение с ним работать приветствуется.

Сразу указывайте цену за работу - отдельно стоимость дизайна и остальной работы.