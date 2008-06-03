Разработка развлекательного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок221 просмотр

Нужно разработать проект развлекательной направленности. Тематика сайта - игры про пиратов. Срок на разработку - 30 дней. Нужно разработать дизайн, сверстать его и заполнить все страницы (тексты я выдам). Страниц 30-50 + форум и фотогалерея. Форум нужно связать с сайтом, в фотогалерею только интегрировать дизайн. Все авторские права на разработку будут сохранены. Вот пример - http://www.corsairs-harbour.ru/.

Не важно кто будет работать, студия или фрилансер, главное, чтобы было качественно и все как надо. Сайт нужно разработать на CMS. Движок я предоставлю, скорее всего это будет NetCat, так что умение с ним работать приветствуется.

Сразу указывайте цену за работу - отдельно стоимость дизайна и остальной работы.

17 лет назад
Jaroslavnev
Ярослав 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • РеДизайн сайта, глубокая модификация Shop-Script

    $1500

    Требуется "НЕшаблонный" РЕдизайн сайта - интернет-магазина, работающего на базе Shop-Script PREMIUM (Лицензионный), с качественной, кроссбраузерной вёрсткой и, желательно, но не обязательно - с возможностью последующего использования этого дизайна для платформы 1С:Битрикс. Глубокая доработка существующих, а ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать

    Что есть 1. Joomla 1.0.15 2.Полный шаблон с модулями, Psd и css + Psd логотипа. 3. Элемент во флеш+2 элемента (трубка и ручка) Что надо ...

    CSSJoomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    $200

    Нужен дизайн сайта. Всех, с хорошим портфолио, милости простим в асю: 404035367 для более детального обсуждения.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн Сайта + Верстка. Продажа шин.

    Доброго времени суток! Трубуется - нарисовать дизайн главной строницы сайта компании, которая занимается оптовой продажей шин марки Sportiva; - отверстать (необходимо корректное отображение в IE 6.0, 7.0, Firefox, Opera). ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Необходим дизайн-макет главной страницы сайта компании по производству строительных блоков из полистиролбетона. Техническое задание прилагается.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн социальной сети

    Всем привет! Есть социальная сеть для ПМР. Надо разработать дизайн в стиле веб 2.0, простенько и со вкусом. Нарисовать логотип, и набор уникальных иконок. Предложения в аську 415496 или на ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Главная страница сайта по заказу запчастей

    $50

    Простая страница не перегруженная графикой, на главной информация о работе по заказам, схема проезда, контакты. У заказчика есть свой логотип желательно переделать во что то более современное

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шаблон отеля для Joomla! 1.0.12

    Здравствуйте! Нужен шаблон сайта на Joomla 1.0.12 с готовым Дизайном для Центра отдыха. В их собственности Гостиница на 11 номеров, ресторан на 100 мест, бар, бильярд, вип зал, сауна, русская баня, бассейн, площадка для мини ...

    Joomla
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Корректировка дизайна

    Нужен дизайнер для длительного сотрудничества Необходим специалист, который будет заниматься корректировкой дизайна. У нас есть несколько десятков сайтов, у которых есть дизайн, но нам надо его оживить, то есть поменять рамочку у таблицы, сделать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад