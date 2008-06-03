Требуется "НЕшаблонный" РЕдизайн сайта - интернет-магазина, работающего на базе Shop-Script PREMIUM (Лицензионный), с качественной, кроссбраузерной вёрсткой и, желательно, но не обязательно - с возможностью последующего использования этого дизайна для платформы 1С:Битрикс. Глубокая доработка существующих, а ...
Дизайн сайта
Нужен дизайн сайта. Всех, с хорошим портфолио, милости простим в асю: 404035367 для более детального обсуждения.
Заявки фрилансеров
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