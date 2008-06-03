Что есть

1. Joomla 1.0.15

2.Полный шаблон с модулями, Psd и css + Psd логотипа.

3. Элемент во флеш+2 элемента (трубка и ручка)

Что надо

1. Перерисовать Psd шаблона в соответствии с фирменным цветом заказчика, (Лого и цвет) прилагается+ Нарезать в шаблон в соответствии с уже существующими файлами верстки.

2.Интегрировать Флеш и 2 элемента в новый цвет дизайна.Добавить графических элементов. Ну чтоб красиво и гармонично было :)

Подробности и файлы по ICQ: 381498535 или сюда в приват.