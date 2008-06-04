Внести небольшие изменения на сайтике

Есть персональная страничка www.globalusers.com . Требуется сделать каждый месяц некоторые изменения на этой страничке ( и на главной и там где с

ами тексты на ворде), ну и сделать странички покрасивее. Работы там минут на 15-20, наверное, предлагайте цены.

ЗЫ сама не могу счас браться за эту работу, но может кто-то захочет. Да, не пугайтесь, что сайт на греческом, там по сути просто тексты надо зак

ачать готовые. Ну а если все же вопросы будут касаемо языка, помогу. Пишите в личку или сразу на емайл - вышлю подробности.