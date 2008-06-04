Внести небольшие изменения на сайтике

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки167 просмотров

Есть персональная страничка www.globalusers.com . Требуется сделать каждый месяц некоторые изменения на этой страничке ( и на главной и там где с

ами тексты на ворде), ну и сделать странички покрасивее. Работы там минут на 15-20, наверное, предлагайте цены.

ЗЫ сама не могу счас браться за эту работу, но может кто-то захочет. Да, не пугайтесь, что сайт на греческом, там по сути просто тексты надо зак

ачать готовые. Ну а если все же вопросы будут касаемо языка, помогу. Пишите в личку или сразу на емайл - вышлю подробности.

17 лет назад
Olga26
55 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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