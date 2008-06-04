Информативный проект

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка109 просмотров

Нужен дизайн под движок wordpress без верстки, для новостного сайта

WordPress
17 лет назад
rainywill
Алексей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

aid23
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
$150
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было очень приятно работать с Алексеем. Предоставил четко сформулированое техническое задание. Находился всегда в сети, сразу отзывался при уточнении и согласовании, никаких проблем с оплатой. В результате остались исключительно положительные впечатления от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

aid23
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад

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