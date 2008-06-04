Переделать контент из фотографий (цветы)

Есть страница http://elizadulitl.ru/page.php?id=18

Есть желание ее переделать, объединив в одну все подразделы.

В результате должна получиться страница, ясно дающая понять возможности фирмы.

Рабочий материал - весь на сайте. Объединять надо в разумных пределах, все в кучу не надо.

Дизайн страницы менять не надо. Не забивайте голову.

Жду предложений по сроку и ценам. Подсказки тоже жду.