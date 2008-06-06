Отрисовать 2 псд из jpg.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок468 просмотров

Нужно :

отрисовать 2 псд из jpg и потом внести в них правки.

Жду предложений. Цена за 1 отрисовку - до 40 у.е.

Отрисовать и правки внести нужно - сегодня. Жду предложений с icq. Писать только сюда.

Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

s-lazarev
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$50
Положительно сработались:). Спасибо. Хороший специалист.

Заявки фрилансеров

s-lazarev
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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