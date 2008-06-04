Разработка интерфейса

Требуется дизайнер для разработки интерфейса

Так как все задание сюда не влезает я прикрепил его в атаче.

Когда стучитесь ко мне предполагайте хотя бы бюджет вашей работы на основе прочтенного задания.

Для контактов

ICQ 260545005

Email: [email protected]

Skype: menvil