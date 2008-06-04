Нужен верстальщик Нужно сверстать простенький дизайн для движка Shop-Scrript Premium - пишите в аську 660403
Арт-надсмотр за добавлением контента
Нужно сделать арт-надсмотр за добавлением контента на сайт. Давать рекоммендации и т.д. Цена за сайт - от 20 у.е. Просьба оставлять сообщения в формате: портфоли - icq. Очень желательно что-бы в рабочее время (с 10-00 ) по киеву человек был на связи. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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