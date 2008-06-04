Сделать дизайн сайта и натянуть на CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок349 просмотров

Нужно сделать дизайн сайта и натянуть его на Битрикс или другой хороший портальный движок

Сайт для мужчин

Ориентир на дизайн - www.womenclub.ru и http://lady.mail.ru/

17 лет назад
MIFA1988
Михаил 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Dolenko
Wsds 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад
$150

Заявки фрилансеров

Dolenko
Wsds 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад

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