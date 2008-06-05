Нарисовать шапку для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок368 просмотров

Нужна шапка для сайта, логотип есть, требуется его в нее вписать.

17 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
17 лет назад
$40
1 день
Все сделано на высшем уровне! Необычайно креативно! Было предложено много вариантов, терпеливо исправлялись все мелочи, пока не был получен вариант, который окончательно меня устроил. Рекомендую!
Я очень довольна сотрудничеством и общением с Павлом. Очень честный и коммуникабельный заказчик. Рекомендую всем! А Вам, Павел, новых проектов и всего доброго!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
17 лет назад

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