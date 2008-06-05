Необходим переделать дизайн существующего сайта. Нарисовать логотип и отверстать дизайн. Необходимо создать 5 цветовых схем сайта. Детали при переписке.
Нарисовать шапку для сайта
Нужна шапка для сайта, логотип есть, требуется его в нее вписать.
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