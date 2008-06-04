Дизайн сайта листингов недвижимости

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт52 заявки555 просмотров

Требуется сделать дизайн сайта листингов недвижимости.

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Примеры похожих зарубежных сайтов:

http://www.fairwayandisle.com/

http://gulfsideland.com/

От вас: желательно (но не обязательно) опыт дизайна сайтов для агентств недвижимости, опыт дизайна страниц результатов поиска.

17 лет назад
Renny
40 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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