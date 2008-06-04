Нужна шапка для сайта

Нужно сделать новую шапку для сайта www.fin-kredit.ru. В том же стиле, но на иную тему.

Ваши предложения с ссылкой на портфолио шлите в личку.

Нет портфолио- не беда. Убедите, что сделате качественно и заказ ваш, последующий тоже.