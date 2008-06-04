Необходим переделать дизайн существующего сайта. Нарисовать логотип и отверстать дизайн. Необходимо создать 5 цветовых схем сайта. Детали при переписке.
Нужна шапка для сайта
Нужно сделать новую шапку для сайта www.fin-kredit.ru. В том же стиле, но на иную тему.
Ваши предложения с ссылкой на портфолио шлите в личку.
Нет портфолио- не беда. Убедите, что сделате качественно и заказ ваш, последующий тоже.
Заявки фрилансеров
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