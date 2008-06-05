Дизайн cайта знакомств

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Закрыт17 заявок262 просмотра

Нужно сделать следующие - Надо сделать дизайн и прикрутить его к сайту.В прикреплённом файле нарисовано как нужно сделать , но сделать надо как показано на рисунке в точ точ максимально приблежонно.Скока это будет стоить и какой срок?

17 лет назад
echoo
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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