Нужен простой симпатичный дизайн + верстка для интернет магазина. Пример: _ttp://dom-sad.ru/
Перерисовать (доработать) Psd
Заявки фрилансеров
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