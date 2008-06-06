Нужен простой симпатичный дизайн + верстка для интернет магазина. Пример: _ttp://dom-sad.ru/
Разработка дизайна главной страницы
Информацию о профиле компании и наполнении можно взять на www.sev.com.ru
Что должно быть:
1. Логотип компании;
2. Фирменные цвета – оранжевый, кремовый;
3. Основная тема и настроение – свежесть, открытость, стиль, динамичность, морепродукты;
4. Светлая гамма, теплые тона.
5. Дизайн предполагается статичный с анимированными флеш элементами;
5. Предусмотрено 5 разделов: о компании, новости, новинки, каталог, контакты;
6. На заглавной странице должен быть блок с 2-3 новинками продукции и блок с краткой информацией о компании, должно быть предусмотрено место под баннер на время спец. мероприятий;
7. Возможно расположение на заглавной логотипов брендов (потом будет реализован переход на соответствующие разделы каталога по клику).
Чего быть не должно:
1. Синей цветовой гаммы;
2. Морских атрибутов наподобие якорей, цепей и канатов;
3. Больших волн;
4. Акцента на какой-то определенный продукт из ассортимента.
Дополнительная информация:
Стильность и «креатив» поощряются. Рыбаки и якоря возможны только наподобие наших логотипов Gustafsen и Моремания. Не надо хохломы и старины. Мы современная, быстро развивающаяся, высокотехнологичная компания и наш сайт должен быть таким (простым, доступным, быстрым, ненавязчивым, с элементами высоких технологий). Можно красивые фото, но не икры в бочке а современных людей-рыбаков (Норвегия), холодного северного моря, наших покупателей (молодых, успешных, обеспеченных). Стиль должен соответствовать уровню нашей продукции- премиум.
Призовой фонд 25000 рублей.
Заявки фрилансеров
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