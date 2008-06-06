Разработка дизайна главной страницы

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Информацию о профиле компании и наполнении можно взять на www.sev.com.ru

Что должно быть:

1. Логотип компании;

2. Фирменные цвета – оранжевый, кремовый;

3. Основная тема и настроение – свежесть, открытость, стиль, динамичность, морепродукты;

4. Светлая гамма, теплые тона.

5. Дизайн предполагается статичный с анимированными флеш элементами;

5. Предусмотрено 5 разделов: о компании, новости, новинки, каталог, контакты;

6. На заглавной странице должен быть блок с 2-3 новинками продукции и блок с краткой информацией о компании, должно быть предусмотрено место под баннер на время спец. мероприятий;

7. Возможно расположение на заглавной логотипов брендов (потом будет реализован переход на соответствующие разделы каталога по клику).

Чего быть не должно:

1. Синей цветовой гаммы;

2. Морских атрибутов наподобие якорей, цепей и канатов;

3. Больших волн;

4. Акцента на какой-то определенный продукт из ассортимента.

Дополнительная информация:

Стильность и «креатив» поощряются. Рыбаки и якоря возможны только наподобие наших логотипов Gustafsen и Моремания. Не надо хохломы и старины. Мы современная, быстро развивающаяся, высокотехнологичная компания и наш сайт должен быть таким (простым, доступным, быстрым, ненавязчивым, с элементами высоких технологий). Можно красивые фото, но не икры в бочке а современных людей-рыбаков (Норвегия), холодного северного моря, наших покупателей (молодых, успешных, обеспеченных). Стиль должен соответствовать уровню нашей продукции- премиум.

Призовой фонд 25000 рублей.