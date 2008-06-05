Дизайн главной страницы сайта для автосалона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок370 просмотров

Добрый день.

Задача - разработка макета главной страницы сайта автосалона Мазда.

Пример сайтов - http://www.mazda.co.uk/, http://www.mazdaspb.ru/, http://www.mazda.ru/

Главное требование - не отходить от общей конценции дизайна торговой марки.

Как видите, все сайты имеют общую концепцию. Нам ее тоже нужно придержаться, однако нужно внести свою задумку.

Особенно это касается шапки сайта - она должна быть уникальна (в стиле http://www.mazda.co.uk/) и отрисована так, чтоб флешер потом без труда сделал анимацию - если это будет едущая машина, то она в макете ее надо представить очищенную от лишнего фона и т.д...

Структура сайта:

• Автосалон

• Контактная информация

• Спецификации и цены

• Тест-драйв

• Модельный ряд

Сразу должны быть утчены все мелочи: наведенные пункты главного меню и модельного ряда (нужно придумать что-то свое).

Срок не критичен, но как по мне - здесь работы на 2 часа максимум.

Пожалуйста НЕ ПИШИТЕ в приват, все предложения - в проект!

17 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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