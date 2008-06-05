Нужен простой симпатичный дизайн + верстка для интернет магазина. Пример: _ttp://dom-sad.ru/
Дизайн главной страницы сайта для автосалона
Добрый день.
Задача - разработка макета главной страницы сайта автосалона Мазда.
Пример сайтов - http://www.mazda.co.uk/, http://www.mazdaspb.ru/, http://www.mazda.ru/
Главное требование - не отходить от общей конценции дизайна торговой марки.
Как видите, все сайты имеют общую концепцию. Нам ее тоже нужно придержаться, однако нужно внести свою задумку.
Особенно это касается шапки сайта - она должна быть уникальна (в стиле http://www.mazda.co.uk/) и отрисована так, чтоб флешер потом без труда сделал анимацию - если это будет едущая машина, то она в макете ее надо представить очищенную от лишнего фона и т.д...
Структура сайта:
• Автосалон
• Контактная информация
• Спецификации и цены
• Тест-драйв
• Модельный ряд
Сразу должны быть утчены все мелочи: наведенные пункты главного меню и модельного ряда (нужно придумать что-то свое).
Срок не критичен, но как по мне - здесь работы на 2 часа максимум.
Пожалуйста НЕ ПИШИТЕ в приват, все предложения - в проект!
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