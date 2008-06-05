Дизайн страницы с поздравлениями

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка319 просмотров

Здравствуйте, нам необходимо разработать дизайн страниц с поздравлениями . Он должен вписываться в наш сайт

и в тоже время вносить новое - ощущение праздника. Остальная информация лично при переписке.

17 лет назад
Just-kitty
Катерина 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Простой дизайн

    $100

    Нужен простой симпатичный дизайн + верстка для интернет магазина. Пример: _ttp://dom-sad.ru/

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн web-сайта

    Основные требования – дизайн должен быть выполнен в строгом стиле. Образцом для подражания может служить формат современной рекламы «Билайн» (с иной цветовой гаммой), но рассмотрю и иные видения. Дизайн сайта должен быть спроектирован ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта из шаблона

    Необходимо скачать 3 шаблона сайтов. Изменить цветовую гамму, сменить фотографии и клипарт. В случае успешного и своевременного выполнения, один из шаблонов будет передан исполнителю на последующую доработку в рамках отдельного заказа. ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    $80

    Нужно сделать дизайн для сайта. По окончании работы предоставить psd файл. Подробности напишу выбранному исполнителю. Бюджет до 80$

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн cайта знакомств

    Нужно сделать следующие - Надо сделать дизайн и прикрутить его к сайту.В прикреплённом файле нарисовано как нужно сделать , но сделать надо как показано на рисунке в точ точ максимально приблежонно.Скока это будет стоить и ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад