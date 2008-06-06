Сеть сайтов общественной организации

Необходимо разработать единый дизайн для сайтов региональных отделений одной всероссийской общественной организации: центральный округ, северо-западный, южный, приволжский, уральский, сибирский, дальневосточный – итого 7 сайтов. Все сайты должны быть выполнены в единой манере. Отличия: цветовая гамма и картинка в шапке.

Сайты будут представлять из себя информационно-новостные порталы, на которых пользователь может найти информацию об организации, узнать свежие новости и ознакомиться с полезными материалами актуальными в любое время.

Подробности только при личном общении (icq, e-mail) поскольку организация носит оппозиционный политическому строю РФ характер.