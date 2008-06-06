Шаблон для интернет-магазина на ShopScript'е

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок205 просмотров

Требуется разработать шаблон для интернет-магазина. Движок — ShopScript, если быть точнее, то его новая версия — WebAsyst. Тематика магазина: гаджеты (в том числе разные ИТ/хайтек подарки и сувениры).

P.S. Пожалуйста указывайте сразу стоимость своих работ и ссылку на портфолио.

Webasyst
17 лет назад
umniks
Alexey 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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