Шаблон для интернет-магазина на ShopScript'е

Требуется разработать шаблон для интернет-магазина. Движок — ShopScript, если быть точнее, то его новая версия — WebAsyst. Тематика магазина: гаджеты (в том числе разные ИТ/хайтек подарки и сувениры).

P.S. Пожалуйста указывайте сразу стоимость своих работ и ссылку на портфолио.