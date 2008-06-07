Скин для форума IPB

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок314 просмотров

Требуется скин для портала IPB.

Скин должен быть оригинальный, красивый.

Графики много, возможно флеш.

Проект некоммерческий поэтому залачу до 3500

Но это должен быть именно скин, уже сверстанный.

Тематика фантастика и фентези вообщем.

17 лет назад
Kvai-Gon
Гость 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва

Выбранные исполнители

tiamo13
Sas 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
11 отзывов(-2)
17 лет назад
$120
Hokc
34 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$120
Отличный человек, справится с любой данной ему работой. Все к нему и без вопросов.
Отличный заказчик, вежливый и порядочный. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tiamo13
Sas 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
11 отзывов(-2)
17 лет назад
Hokc
34 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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