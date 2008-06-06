Требуется скин для портала IPB. Скин должен быть оригинальный, красивый. Графики много, возможно флеш. Проект некоммерческий поэтому залачу до 3500 Но это должен быть именно скин, уже сверстанный. Тематика фантастика ...
Дизайн для интернет-портала
Посмотрите на сайт на DLE и подумайте, что можно добавить - убрать?? www.cgpaint.nov.ru
Бюджет средний. Сроки не горят
Заявки фрилансеров
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