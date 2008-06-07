Необходимо создать сайт из шаблона, установить его на cms. В шаблоне нужно изменить рисунок шапке (flash), создать подразделы, добавить несколько скриптов.

Скриншот шаблона - http://avoreg.ru/v.php?id=5450882826d335971aee8a817c648e0b

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