Требуется скин для портала IPB. Скин должен быть оригинальный, красивый. Графики много, возможно флеш. Проект некоммерческий поэтому залачу до 3500 Но это должен быть именно скин, уже сверстанный. Тематика фантастика ...
Нужна шапка для сайта
Нужно сделать шапку для сайта. Подробное ТЗ предоставлю выбранному исполнителю. Оплата только после утверждения, через WM. Бюджет 15$. Срочно!
Пишите в icq, приват не читаю.
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