Сайт на движке вордпресс Стоит двухколоночная тема - glossyblue-1-3 Надо добавить слева еще одну колонку для списка рубрик Чтобы обе колонки (правая и левая) были по ширине не менее 204
Дизайн сайта креативного общества
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