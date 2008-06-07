Нужно набросать дизайн-макет для социальной сети ориентированной на компьютерных игроков.
Дизайн кланового сайта
Требуется оригинальный дизайн под игровой сайт и форум.
Именно оригинальный и привлекательный.
Портфолио обязательно.
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Проект недешевый. Требуется настоящий креатив. Поэтому обращения фрилансеров с 2-9 дийзанами сайтов в портфолио рассматриваться не будут.
Интересует собственная оригинальная графика (возможно, вектор, флеш) а не редизайн. Сайт должен выделяться из массы подобных.
ориентировочно: http://la2crazy.ru/?skin=lq - один из примеров удачного =) дизайна
Но хочется еще лучше.
Заявки фрилансеров
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