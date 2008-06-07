Идея онлайн игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки397 просмотров

Есть идея по созданию онлайн игры... Думаю себя оправдает. Игра на деньги чтобы была возможность пополнять игровой счет.Есть программист нужен дизайнер пишите на ICQ 3374699 объясню суть игры

17 лет назад
Krintus
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров