Нужет этот шрифт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок308 просмотров

Нужен шрифт, указанный в приложении.

17 лет назад
Zhurav
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов

Выбранные исполнители

BannerDesign
Баннеров 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$5
Очень быстро справися с заданием и кроме этого еще помог дельным советом) Огромное ему за это человеческое спасибо
Хороший человек - этим все сказанно.
MagiC_Mark
Дмитрий 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$5
1 день
Cпасибо за помощь. Ответственный и обязательный человек. Рекомендую
Отличный заказчик, всегжда терпелив и делает все для того чтобы окончательный проект понравился и работодателю и исполнителю. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

BannerDesign
Баннеров 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
MagiC_Mark
Дмитрий 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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