Есть идея по созданию онлайн игры... Думаю себя оправдает. Игра на деньги чтобы была возможность пополнять игровой счет.Есть программист нужен дизайнер пишите на ICQ 3374699 объясню суть игры
Дизайн соц. сети
Требуется креативный дизайнер для стартапа с пониманием функционирования социальных сетей, настрой на долговременную и взаимовыгодную работу. План работ Вы можете посмотреть на http://sobutylniki.su (пародия, выливается в новый проект )
Подробности и ТЗ с помощью ICQ 398-114-745.
Способы оплаты любые.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Есть купленный дизайн для битрикса. Нужно его доработать в соответствии с ТЗ. ТЗ объясню при общении.Завершен17 лет назад
- $25
Необходимо слегка переделать какой-нибудь шаблон CMSimple, нарисовать шапку для сателлита на финансовую тематику, шаблон берите какой вам удобней. Главное требование - легкость восприятия, не нужно тяжелых фонов. Навигация классическая, лучше справа. Должна быть карта сайта ...Завершен17 лет назад
- $300
Нужен дизайн для файлообменника с версткой.Закрыт17 лет назад
Нужен шрифт, указанный в приложении.Завершен17 лет назад
- $50
Всем привет! Нужен дизайн сайта в стиле веб 2.0 за подробностями стучим в аську 415-496Завершен17 лет назад
Есть сайт internetrating.ru.Нужно для него сделать шаблон коммерческого дизайна.Образец есть. ася 225539833.Предлагайте цены и сроки.Оплата только после проделанной работы.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется оригинальный дизайн под игровой сайт и форум. Именно оригинальный и привлекательный. Портфолио обязательно. --------------------- Проект недешевый. Требуется настоящий креатив. Поэтому обращения фрилансеров с 2-9 дийзанами сайтов в портфолио рассматриваться не ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно набросать дизайн-макет для социальной сети ориентированной на компьютерных игроков.Закрыт17 лет назад
Требуется создать шаблон на smarty под shop-sctript для интернет-магазина по продаже отопительной техники. Пожалуста указывайте стоимость работы и сроки.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт17 лет назад