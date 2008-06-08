Дизайн соц. сети

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок505 просмотров

Требуется креативный дизайнер для стартапа с пониманием функционирования социальных сетей, настрой на долговременную и взаимовыгодную работу. План работ Вы можете посмотреть на http://sobutylniki.su (пародия, выливается в новый проект )

Подробности и ТЗ с помощью ICQ 398-114-745.

Способы оплаты любые.

17 лет назад
lorrysoft
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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