Переделать шаблон CMSimple

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки193 просмотра

Необходимо слегка переделать какой-нибудь шаблон CMSimple, нарисовать шапку для сателлита на финансовую тематику, шаблон берите какой вам удобней. Главное требование - легкость восприятия, не нужно тяжелых фонов. Навигация классическая, лучше справа. Должна быть карта сайта и версия CSS для печати. Оплата - через СБС.

CSS
17 лет назад
alarm
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$25
Очень приятный в общении, ответственный человек. Задачу понимает сразу, исполняет четко и в срок. Соотношение цена/качество - намного выше ожидаемого мной. Буду и дальше сотрудничать, хотя с таким подходом к делу, в клиентах у него, уверен, недостатка не будет;)
Отличный заказчик! Четкое задание, своевременная оплата. С такими людьми всегда приятно работать.

Заявки фрилансеров

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад