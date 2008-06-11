Переделать шаблон CMSimple

Очень приятный в общении, ответственный человек. Задачу понимает сразу, исполняет четко и в срок. Соотношение цена/качество - намного выше ожидаемого мной. Буду и дальше сотрудничать, хотя с таким подходом к делу, в клиентах у него, уверен, недостатка не будет;)