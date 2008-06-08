Требуется сделать главную страницу сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужны очень красивые варианты дизайна сайта. Только макеты, не надо ничего нарезать, верстать, программировать. Исключительно картинка. Картинка должны быть высокого уровня (не то, что сейчас на сайте). ...