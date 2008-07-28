Дизайн + верстка

Требуется дизайн и верстка сайта организации, занимающейся торговлей кондиционерами. Необходим небольшой flash элемент в шапке. Бриф и логотип имеется.

Прошу оставлять свои предложения только здесь, в аську, в приват и на мыло не писать (Все кто напишет будут автоматически исключены из рассмотрения)

Если есть исполнители из Рязани, прошу указать это отдельно.