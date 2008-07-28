Есть идея по созданию онлайн игры... Думаю себя оправдает. Игра на деньги чтобы была возможность пополнять игровой счет.Есть программист нужен дизайнер пишите на ICQ 3374699 объясню суть игры
Дизайн + верстка
Требуется дизайн и верстка сайта организации, занимающейся торговлей кондиционерами. Необходим небольшой flash элемент в шапке. Бриф и логотип имеется.
Прошу оставлять свои предложения только здесь, в аську, в приват и на мыло не писать (Все кто напишет будут автоматически исключены из рассмотрения)
Если есть исполнители из Рязани, прошу указать это отдельно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Есть купленный дизайн для битрикса. Нужно его доработать в соответствии с ТЗ. ТЗ объясню при общении.Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Нужен дизайн сайта Биржи статей. Простой, оригинальный, недорогой.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется разработать оригинальный дизайн магазина фотошаблонов под Shop Script СMS. Магазин специализируется на продаже шаблонов открыток, рамок и т.п., что должно быть отражено в дизайне. Предпочтителен дизайн в современном стиле, лёгкий ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется креативный дизайнер для стартапа с пониманием функционирования социальных сетей, настрой на долговременную и взаимовыгодную работу. План работ Вы можете посмотреть на http://sobutylniki.su (пародия, выливается в новый проект ) Подробности и ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт17 лет назад
- $25
Необходимо слегка переделать какой-нибудь шаблон CMSimple, нарисовать шапку для сателлита на финансовую тематику, шаблон берите какой вам удобней. Главное требование - легкость восприятия, не нужно тяжелых фонов. Навигация классическая, лучше справа. Должна быть карта сайта ...Завершен17 лет назад
- $300
Нужен дизайн для файлообменника с версткой.Закрыт17 лет назад
Нужен шрифт, указанный в приложении.Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $50
Всем привет! Нужен дизайн сайта в стиле веб 2.0 за подробностями стучим в аську 415-496Завершен17 лет назад
Есть сайт internetrating.ru.Нужно для него сделать шаблон коммерческого дизайна.Образец есть. ася 225539833.Предлагайте цены и сроки.Оплата только после проделанной работы.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт17 лет назад