Черная соль - информационный сайт визитка

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужны очень красивые варианты дизайна сайта. Только макеты, не надо ничего нарезать, верстать, программировать. Исключительно картинка. Картинка должны быть высокого уровня (не то, что сейчас на сайте). адрес сайта www.black-salt.ru Основные пожелания 1. Сайт должен быть сделан под старину, старая русская деревня. 2. Необходимо, чтобы на экране было что-то, где используется черная соль. Это в основном салаты.

Без предоплаты. Бюджет 2500 рублей, оплата через веб-мани после утверждения макета.