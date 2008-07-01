Черная соль - информационный сайт визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок340 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужны очень красивые варианты дизайна сайта. Только макеты, не надо ничего нарезать, верстать, программировать. Исключительно картинка. Картинка должны быть высокого уровня (не то, что сейчас на сайте). адрес сайта www.black-salt.ru Основные пожелания 1. Сайт должен быть сделан под старину, старая русская деревня. 2. Необходимо, чтобы на экране было что-то, где используется черная соль. Это в основном салаты.

Без предоплаты. Бюджет 2500 рублей, оплата через веб-мани после утверждения макета.

17 лет назад
dkdesign
Денис 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
17 лет назад
$100
7 дней
Ольга - ответственный исполнитель. Ценит свое время и время заказчика. Сделала именно то, что требовалось. Несмотря на то, что наша работа стала первой в портфолио (дизайн сайтов) уверен, что будет еще не мало красивых и удобных сайтов. Всем рекомендую.
Денис - достаточно лояльный и понимающий, но очень серьёзный заказчик. Он оперативно реагировал на возникающие вопросы, коих было немного благодаря его четкому ТЗ. Оплату произвел строго в назначенный день, без задержек. Спасибо, приятно было сотрудничать с Вами))

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
17 лет назад

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