Дизайн сайта (PSD)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен54 заявки535 просмотров

Нужен креативный дизайн сайта... (интернет магазин косметики и парфюмерии).

17 лет назад
Devis
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$80
3 дня
Очень доволен сотрудничеством, все сделано четко и правильно согласно ТЗ. Особо понравилось отношение Дмитрия к работе. Ответственный и порядочный человек. Всем советую!
Приятно работать с честным и хорошим в общении человеком, как Виталий. Все четко, поставленная задача и оплата. Относится с пониманием к некоторым неточностям в процессе работы. Все просто супер, рекомендую.

Заявки фрилансеров

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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