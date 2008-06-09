Есть идея по созданию онлайн игры... Думаю себя оправдает. Игра на деньги чтобы была возможность пополнять игровой счет.Есть программист нужен дизайнер пишите на ICQ 3374699 объясню суть игры
Дизайн сайта
Требуется:
дизайнер для создания макета сайта.
Все детали проекта после предоставления портфолио.
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