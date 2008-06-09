Шапку для сайта нарисовать/отрисовать

Собственно надо то, что в теме проекта. Стиль как тут:

http://nightfolk.net/work/sample.jpg (шапка)

Тема: гламурный магазин мыла для гламурных девушек.

РАССЧИТЫВАЙТЕ АДЕКВАТНО СВОИ СИЛЫ

Стоимость: до 80 убитых енотов

Сроки: макс. 2 дня со времени принятия предложения.

Предоплата: нет, гарантия время и рейтинг. Несколько раз предоплата уплыла в неизвестном направлении,

т.ч. простите, но оплата по факту.

П.С. Не нужно мультяшных девушек, желательно пореалистичнее, но сами думайте. Главное грасиво, гламурно и серьёзно (хоть последние 2 пункта и не сочетаются).

П.С.2 (крик души) НЕ насилуйте телефон, аську, приват и мыло. Оставляйте предложения тут. Каждые полчаса я захожу и смотрю. Будьте человеками =)