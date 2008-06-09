Сайт визитка

Здравствуйте. Мне нужно создать сайт визитку.

Тематики: "целебных вод"

От вас на данном этапе нужно только оставить цену, за роботу и сроки выполнения.

Сайт должен содержать от 9 до 15 страниц +

страница сбора заявок

на 5 страницах будет товар

одна для оставления отзывов

Дизайн должен быть прост и в тоже время каким-то оживленным.

Дальше все по ходу роботы