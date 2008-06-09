Собственно надо то, что в теме проекта. Стиль как тут: http://nightfolk.net/work/sample.jpg (шапка) Тема: гламурный магазин мыла для гламурных девушек. РАССЧИТЫВАЙТЕ АДЕКВАТНО СВОИ СИЛЫ Стоимость: до 80 убитых енотов ...
Сайт визитка
Здравствуйте. Мне нужно создать сайт визитку.
Тематики: "целебных вод"
От вас на данном этапе нужно только оставить цену, за роботу и сроки выполнения.
Сайт должен содержать от 9 до 15 страниц +
страница сбора заявок
на 5 страницах будет товар
одна для оставления отзывов
Дизайн должен быть прост и в тоже время каким-то оживленным.
Дальше все по ходу роботы
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