Сайт визитка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт55 заявок562 просмотра

Здравствуйте. Мне нужно создать сайт визитку.

Тематики: "целебных вод"

От вас на данном этапе нужно только оставить цену, за роботу и сроки выполнения.

Сайт должен содержать от 9 до 15 страниц +

страница сбора заявок

на 5 страницах будет товар

одна для оставления отзывов

Дизайн должен быть прост и в тоже время каким-то оживленным.

Дальше все по ходу роботы

17 лет назад
Valency
49 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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