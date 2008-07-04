Нужен простой, но со вкусом сайт-визитка. Есть цвета компании, по нима нужно сделать не сложный сайт.
Дизайн сайта-визитки
Здравствуйте,
Требуется дизайн сайта-визитки (только дизайн, .psd) производителя мебели по индивидуальным заказам (кухни, двери, лестницы и т.д.)
Пользователи сайта - потенциальные заказчики, которые после ознакомления с галереей работ должны проникнуться и принять решение обратиться :)
Сайт будет состоять из нескольких страниц.
На главной должен быть вход в галереи (на каждой вид продукции отдельная подгалерея + подгалерея для "разного") и текстовая информация о том, что предлагает производитель.
Выбор галереи видимо должен представлять из себя список из превью картинок находящихся внутри (по одной от каждой подгалереи).
Остальные внутренние страницы это - непосредственно отображение превьюшек внутри каждой галереи, страница с инфой о предприятии и страница с контакными данными + форма для связи.
Отображение фотографий галереи будет осуществляться через lightbox.
Интерфейс должен будет мультиязычным (предусмотреть переключение языка - 3штуки).
Фирменный стиль отсутствует.
Не считаю хорошей идеей в дизайне использовать тему дерева или мебели, т.к. не видел ни одной грамотно реализованной подобной идеи (не попадались).
Анимация, флеш и т.д. - не нужно (либо нужно оочень обосновать это).
Ну и напоследок: дизайн должен выглядеть стильно и профессионально ))
Бюджет небольшой, но возможно отклонение в обе стороны, очень хотелось бы увидеть возможный уровень работ.
Какие еще от меня могут потребоваться "вводные" по дизайну?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $300
Нужен стильный, но без заморочек, без анимации дизайн сайта для бизнес-консультанта - коучера. Единственное условие - у вас должно быть портфолио, которое ему понравится :)Дизайн сайтов68 заявокЗакрыт17 лет назад
Шаблон и настройка сайта на DLE 7.0, на автомобильную тематику дизайн и контент УНИКАЛЬНЫЕ (уже есть), т.е. не стандартный трёхколонник DLE. (автопортал) Требуется: 1. сделать шаблон для ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $55
Надо нарисовать шапку для моего блога на WP, что-нибудь симпатично -абстрактное, размеры небольшие, стандартная шапка в этом шаблоне около 840*80. адрес блога в профиле.Завершен17 лет назад
- $300
Нужен уникальный дизайн для хостинг проекта.Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть готовый шаблон (без ПСД) нужно подогнать под движок. Стучать в ICQ 608061 Оплата сразу. Вебмани.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно cделать оригинальный, красивый скин для портала IPB. Именно скин IPB, а не просто дизайн. Тематика о фантастике и фентези. Прошу отвечать только адекватных людей. Заплачу от 3000-3500р. Потомучто проект ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Здравствуйте. Мне нужно создать сайт визитку. Тематики: "целебных вод" От вас на данном этапе нужно только оставить цену, за роботу и сроки выполнения. Сайт должен содержать от 9 до 15 страниц + ...Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт17 лет назад
- $80
Собственно надо то, что в теме проекта. Стиль как тут: http://nightfolk.net/work/sample.jpg (шапка) Тема: гламурный магазин мыла для гламурных девушек. РАССЧИТЫВАЙТЕ АДЕКВАТНО СВОИ СИЛЫ Стоимость: до 80 убитых енотов ...Закрыт17 лет назад
- $100
Нужен креативный дизайн сайта... (интернет магазин косметики и парфюмерии).Завершен17 лет назад