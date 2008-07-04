Здравствуйте,

Требуется дизайн сайта-визитки (только дизайн, .psd) производителя мебели по индивидуальным заказам (кухни, двери, лестницы и т.д.)

Пользователи сайта - потенциальные заказчики, которые после ознакомления с галереей работ должны проникнуться и принять решение обратиться :)

Сайт будет состоять из нескольких страниц.

На главной должен быть вход в галереи (на каждой вид продукции отдельная подгалерея + подгалерея для "разного") и текстовая информация о том, что предлагает производитель.

Выбор галереи видимо должен представлять из себя список из превью картинок находящихся внутри (по одной от каждой подгалереи).

Остальные внутренние страницы это - непосредственно отображение превьюшек внутри каждой галереи, страница с инфой о предприятии и страница с контакными данными + форма для связи.

Отображение фотографий галереи будет осуществляться через lightbox.

Интерфейс должен будет мультиязычным (предусмотреть переключение языка - 3штуки).

Фирменный стиль отсутствует.

Не считаю хорошей идеей в дизайне использовать тему дерева или мебели, т.к. не видел ни одной грамотно реализованной подобной идеи (не попадались).

Анимация, флеш и т.д. - не нужно (либо нужно оочень обосновать это).

Ну и напоследок: дизайн должен выглядеть стильно и профессионально ))

Бюджет небольшой, но возможно отклонение в обе стороны, очень хотелось бы увидеть возможный уровень работ.

Какие еще от меня могут потребоваться "вводные" по дизайну?