Сайт-Визитка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен58 заявок626 просмотров

Нужен простой, но со вкусом сайт-визитка.

Есть цвета компании, по нима нужно сделать не сложный сайт.

17 лет назад
WriteX
Виктор 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

1htStudio
Вячеслав 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
42 отзыва(-5)
17 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко была поставлена задача. Оплатил по завершению без задержек. 10 баллов

Заявки фрилансеров

1htStudio
Вячеслав 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
42 отзыва(-5)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать шапку для Блога WP

    $55

    Надо нарисовать шапку для моего блога на WP, что-нибудь симпатично -абстрактное, размеры небольшие, стандартная шапка в этом шаблоне около 840*80. адрес блога в профиле.

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется создать скин для портала IPB

    Нужно cделать оригинальный, красивый скин для портала IPB. Именно скин IPB, а не просто дизайн. Тематика о фантастике и фентези. Прошу отвечать только адекватных людей. Заплачу от 3000-3500р. Потомучто проект ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт визитка

    $100

    Здравствуйте. Мне нужно создать сайт визитку. Тематики: "целебных вод" От вас на данном этапе нужно только оставить цену, за роботу и сроки выполнения. Сайт должен содержать от 9 до 15 страниц + ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шапку для сайта нарисовать/отрисовать

    $80

    Собственно надо то, что в теме проекта. Стиль как тут: http://nightfolk.net/work/sample.jpg (шапка) Тема: гламурный магазин мыла для гламурных девушек. РАССЧИТЫВАЙТЕ АДЕКВАТНО СВОИ СИЛЫ Стоимость: до 80 убитых енотов ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта телекоммуникационной компании

    Необходим дизайн сайта телекоммуникационной компании. Тематика сайта – голосовые приложения (инструменты для операторского контакт-центра), IVR с распознаванием речи.. Целевая аудитория сайта: системные интеграторы, Call-центры. Пожелания по сайту: Строгий, ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад