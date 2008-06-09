Вёрстка и настройка шаблона для DLE - автопортал

Шаблон и настройка сайта на DLE 7.0, на автомобильную тематику

дизайн и контент УНИКАЛЬНЫЕ (уже есть), т.е. не стандартный трёхколонник DLE.

(автопортал)

Требуется:

1. сделать шаблон для DLE 7.0 согласно уже готовым макетам в psd (дизайн сайта есть)

2. настроить все доп. поля согласно ТЗ (для форм обратной связи, форм для объявлений и т.д.)

3. настроить базу данных для проекта (расписать разделы, подключить правильно шаблон, установить настроить все формы и методы взаимодействия информации на DLE и расписать все "ролевые персонажи" проекта - админ, редактора, пользователи)

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С удовольствием выслушаю любые предложения, но:

- лица с опытом работы с DLE, меньше чем 1 год активной работы, просьба даже не беспокоить.

- обязательно указывайте ссылки на действующие!, готовые! и полностью работоспособные! проекты на DLE с оригинальным!!! (а не причёсанный стандартный шаблон, который сразу выдаёт что сайт на DLE) контентом и оформлением.

- никаких тестовых работ, тренировок, "а дайте я попробую" не надо.

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- обязательно указывайте, можно пока приблизительную, стоимость работы (кто занимается DLE знают свою цену);

- ТЗ и макеты вышлю только тем кто будет выбран

- срок работы критичен, указывайте его точно в днях

- оплата только яндекс.деньги (или Web Money)

- предоплату гарантирую, после первого результата (или если исполнитель имеет достаточное портфолио и только положительный рейтинг - то сразу);

- если уверены в цене, то прошу указывать обоснование каждого этапа работ.

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- традиционно замечу, что проект не один есть еще - понравитесь - будем долго работать.

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Электронная почта: [email protected]

ICQ: 37-80-37-009 (почти всегда)

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* доп.

- дизайн отличается от стандартных шаблонов DLE. Небольшой опыт в программировании php приветствуется.

Если вы, умеете "натягивать" стандартные шаблоны, то просьба не беспокоить. Если у вас нет проекта работающего на DLE, просьба не беспокоить. Если Вы продали все свои проекты или закрыли - НЕ тратьте попусту моё и ваше время.

- Требуется СПЕЦИАЛИСТ по DLE. Знающий и понимающий, а не просто человек пару раз работающий с DLE.

- Студия или отдельная персона, значения не имеет.

И ГЛАВНОЕ. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

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Не обращайте внимание на выбранного исполнителя.

Позже будут комментарии.