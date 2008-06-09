Надо нарисовать шапку для моего блога на WP, что-нибудь симпатично -абстрактное, размеры небольшие, стандартная шапка в этом шаблоне около 840*80. адрес блога в профиле.
Вёрстка и настройка шаблона для DLE - автопортал
Шаблон и настройка сайта на DLE 7.0, на автомобильную тематику
дизайн и контент УНИКАЛЬНЫЕ (уже есть), т.е. не стандартный трёхколонник DLE.
(автопортал)
Требуется:
1. сделать шаблон для DLE 7.0 согласно уже готовым макетам в psd (дизайн сайта есть)
2. настроить все доп. поля согласно ТЗ (для форм обратной связи, форм для объявлений и т.д.)
3. настроить базу данных для проекта (расписать разделы, подключить правильно шаблон, установить настроить все формы и методы взаимодействия информации на DLE и расписать все "ролевые персонажи" проекта - админ, редактора, пользователи)
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С удовольствием выслушаю любые предложения, но:
- лица с опытом работы с DLE, меньше чем 1 год активной работы, просьба даже не беспокоить.
- обязательно указывайте ссылки на действующие!, готовые! и полностью работоспособные! проекты на DLE с оригинальным!!! (а не причёсанный стандартный шаблон, который сразу выдаёт что сайт на DLE) контентом и оформлением.
- никаких тестовых работ, тренировок, "а дайте я попробую" не надо.
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- обязательно указывайте, можно пока приблизительную, стоимость работы (кто занимается DLE знают свою цену);
- ТЗ и макеты вышлю только тем кто будет выбран
- срок работы критичен, указывайте его точно в днях
- оплата только яндекс.деньги (или Web Money)
- предоплату гарантирую, после первого результата (или если исполнитель имеет достаточное портфолио и только положительный рейтинг - то сразу);
- если уверены в цене, то прошу указывать обоснование каждого этапа работ.
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- традиционно замечу, что проект не один есть еще - понравитесь - будем долго работать.
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Электронная почта: [email protected]
ICQ: 37-80-37-009 (почти всегда)
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* доп.
- дизайн отличается от стандартных шаблонов DLE. Небольшой опыт в программировании php приветствуется.
Если вы, умеете "натягивать" стандартные шаблоны, то просьба не беспокоить. Если у вас нет проекта работающего на DLE, просьба не беспокоить. Если Вы продали все свои проекты или закрыли - НЕ тратьте попусту моё и ваше время.
- Требуется СПЕЦИАЛИСТ по DLE. Знающий и понимающий, а не просто человек пару раз работающий с DLE.
- Студия или отдельная персона, значения не имеет.
И ГЛАВНОЕ. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
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Не обращайте внимание на выбранного исполнителя.
Позже будут комментарии.
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