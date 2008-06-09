Шаблон и настройка сайта на DLE 7.0, на автомобильную тематику дизайн и контент УНИКАЛЬНЫЕ (уже есть), т.е. не стандартный трёхколонник DLE. (автопортал) Требуется: 1. сделать шаблон для ...
Дизайн для персонального сайта коуча
Нужен стильный, но без заморочек, без анимации дизайн сайта для бизнес-консультанта - коучера. Единственное условие - у вас должно быть портфолио, которое ему понравится :)
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