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Дизайн сайта нотариальной конторы + установ на CMS
Необходим не сложный дизайн сайта с тремя ключевыми элементами - развивающийся российский триколор, круглой красной с зубцами наториальной наклейки (применяется для подшивания всех дел) с выходящими снизу из под нее двух ленточек триколора россии, присутствие перьевой ручки возле документа. Кнопки меню и некоторые элементы должны быть объемными - выполнены гардиентом, либо с за зеркаленым видом. Цвета элементов бордо, серебро, светло серый, синий, красный - либо ваше предложение. Обязательно присутствие общего делового стиля. И установить это все на Нано-cms или Umi-cms. Сроки 3-7 дней.
Подробности по ICQ, почте.
P.S.: По завершению, хороший отзыв гарантируется. В дальнейшем возможны ещё заказы по данной тематике сайтов. Указывайте сроки выпонения работы.
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