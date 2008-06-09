Дизайн сайта нотариальной конторы + установ на CMS

Необходим не сложный дизайн сайта с тремя ключевыми элементами - развивающийся российский триколор, круглой красной с зубцами наториальной наклейки (применяется для подшивания всех дел) с выходящими снизу из под нее двух ленточек триколора россии, присутствие перьевой ручки возле документа. Кнопки меню и некоторые элементы должны быть объемными - выполнены гардиентом, либо с за зеркаленым видом. Цвета элементов бордо, серебро, светло серый, синий, красный - либо ваше предложение. Обязательно присутствие общего делового стиля. И установить это все на Нано-cms или Umi-cms. Сроки 3-7 дней.

Подробности по ICQ, почте.

P.S.: По завершению, хороший отзыв гарантируется. В дальнейшем возможны ещё заказы по данной тематике сайтов. Указывайте сроки выпонения работы.

Структура темплейта в приложении