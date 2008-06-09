Дизайн + вёрстка сайта по организации праздников

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок429 просмотров
#1$

Добрый день!

Требуется дизайн + вёрстка сайта по организации праздников. Аналог (можно посмотреть структуру сайта) - www.eventnn.ru

Желательно предоставление наброска (с ватермарком, например) макета страницы сайта.

17 лет назад
mikez
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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