Сменить графическую оболочку (Дизайн)

Нужно не притрагиваясь к движку и вообще хтмл коду (путём изменения картинок из которых состоит сам дизайн сайта - оболочка) изменить до неузнаваемости сайт.

Все кнопочки, расположения и расстояния должны остаться точно такими же (грубо говоря, как бы сменить скин – если такое выражение приемлемо).

Сайт полностью рабочий, движок и т.д, поэтому менять можно только картинки.

Сделать это так чтоб он после изменения не стал на несколько порядков хуже (внешне).

Сайт mu.apocalips.net

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