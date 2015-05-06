Сменить графическую оболочку (Дизайн)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок303 просмотра

Нужно не притрагиваясь к движку и вообще хтмл коду (путём изменения картинок из которых состоит сам дизайн сайта - оболочка) изменить до неузнаваемости сайт.

Все кнопочки, расположения и расстояния должны остаться точно такими же (грубо говоря, как бы сменить скин – если такое выражение приемлемо).

Сайт полностью рабочий, движок и т.д, поэтому менять можно только картинки.

Сделать это так чтоб он после изменения не стал на несколько порядков хуже (внешне).

Сайт mu.apocalips.net

ICQ#: 377-119-740

17 лет назад
sin13
51 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry2291
Дмитрий 
33 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$320
3 дня
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dmitry2291
Дмитрий 
33 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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