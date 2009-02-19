Требуется качественный дизайн Интернет-аукциона Сейчас по моим идеям пишется новый движок для интернет-аукциона, будет реализовано много идей, которые не используются еще на аукционах в Рунете, а некоторые и в мире. Планируется ...
Приватный проект для gavar
Отредактировать готовый дизайн в PSD.
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